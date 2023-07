De rondweg zou het rustiger maken in Scharendij­ke: Marco en zijn buren worden gek van het verkeer

,,Het is hoppakee, drempeltje over en gassen maar.” Bewoners van het eerste deel van de Elkerzeeseweg hebben veel meer last van verkeer sinds de komst, eind 2021, van de rondweg Scharendijke. En die moest het juist rustiger maken in het dorp.