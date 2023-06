Bloem- en woonwinkel Magnolia sluit: ‘Je bent met dit werk nóóit klaar’

MET VIDEO Bløf duikt plots op aan zee, terwijl heel Zeeland Limburgs lult met Rowwen Hèze

Om alle hoogtepunten van de vrijdagavond mee te maken, moet je je in tweeën splitsen op Concert at Sea. George Ezra speelt op het hoofdpodium, Rowwen Hèze staat even later op het Umoja-podium en als verrassing speelt Bløf ook op het strand.