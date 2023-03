Boksende wethouder geeft goede voorbeeld

Het startpunt van de route is het grasveld tegenover zorgcentrum Borrendamme, naast de skatebaan. Voor die locatie zijn al nieuwe vitaliteitsplannen, zoals het urban sportpark. ,,Een beweegroute is een langgekoesterde wens van de wijkraad”, zegt Smit. Even later trekt ze met behulp van schoolkinderen en mensen van Gors een kleed van een bordje af. ,,We zitten te veel achter schermpjes en op onze stoelen. Ons lichaam is ons belangrijkste instrument om dingen te kunnen doen. Deze route helpt daarbij. Het is een toevoeging op het normale wandelen door de wijk.”