Brand in woning Burgh-Haamstede waar vorig jaar zuuraanval plaatsvond is mogelijk aangestoken

Onbekom­merd schrijven levert verrassin­gen op

Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Dit keer Ellen Bentlage over het Onbekommerd Schrijfcafé op woensdagavond 18 januari in haar studio in Dreischor. De bijeenkomst staat in het teken van de komende Poëzieweek met als thema ‘Vriendschap’.

16 januari