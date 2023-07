Bru gaat voor langste mosseltafel ter wereld

Saman uit Zierikzee wil grootste installa­teur in Nederland worden

Met een meerderheidsaandeel in Installatiebedrijf Eppink uit Overijssel en een samenwerking met Greenchoice groeit Saman Groep uit Zierikzee als kool. Het doel is om in 2027 de grootste duurzame installateur van het land te worden.