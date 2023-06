De vlag ging uit januari vorig jaar bij architect Erik van den Bos, toen burgemeester en wethouders akkoord gaven op het plan dat hij samen met de lokale makelaar Geense had bedacht voor de Nieuwstraat en Dorpsweg. Het plein en omgeving ondergingen de afgelopen jaren een drastische herinrichting. Van de tamelijk desolate indruk indertijd rond de Nieuwstraat was alleen de oude garage van Van Gilst nog over. Van den Bos tekende een prachtig concept in de stijl van het nieuwe gebouw Bru 21, daar tegenover. Maar anderhalf jaar later is die rotte kies nog steeds niet getrokken en lijkt dat er voorlopig ook niet van te komen ook.