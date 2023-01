Controleren op fietsverlichting is geen pesten: ‘Je hebt zo een fietser op je motorkap’

Zoutig Zeeuws wordt vermengd met Spaanstalige muziek van Belle Perez

Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Deze keer dirigente Cathy Kotoun die met de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer aanstaande zaterdag in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een nieuwjaarsconcert in samenwerking met zangeres Belle Perez geeft. Muzikale allesdoener Kotoun (57) vertelt over de voorbereidingen en wat haar persoonlijke veranderingen in het nieuwe jaar worden. ,,Ik doe dingen graag net wat anders.”

10 januari