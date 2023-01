Creatief bezig zijn is net sport: ‘Je laat even alles los. Dat is zó lekker’

,,Als je met je handen bezig bent, laat je alles los. Dat is zó lekker”, zegt Willemien Roks van workshopatelier Leathers uit Zierikzee. Zij is één van de deelnemers aan Crea-Caat, zaterdag 4 februari in Kerkwerve. Wie wil, kan daar de hele dag creatief los.

Afgelopen weekend had Roks nog een clubje voor een workshop over de vloer. ,,Dan zitten die meiden hier helemaal ontspannen aan tafel. Het is zo’n gevoel dat je ook met sport kunt hebben. Je hoofd is even nergens anders. Je bent gewoon alleen maar lekker aan het fröbelen.”

Mozaïek en make-up

Bij haar is dat met leer, maar tijdens Crea-Caat kun je ook met onder meer kralen, mozaïek en make-up aan de slag. ,,Het idee is om een creatieve dag te houden. En dan heel divers. Het is echt voor ieder wat wils”, zegt initiatiefneemster Cathy de Vos.