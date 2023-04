Daan (19) en Jaap (19) kochten in een opwelling een knalroze limousine ‘Ja, het is wel een pornobak’

Ze zaten op een woensdag aan de zuip. Brainstormen over hoe ze praktischer naar schuurfeesten in het weekend konden. Een eigen taxibusje was wel handig. Kon er één de Bob zijn en de rest drinken. Daan Verwijs struinde de volgende dag rond op internet, tikte op Marktplaats het aantal personen in en kreeg als hit een limousine in Groningen. ,,Hij belde op en vroeg mij: zullen we dit ding kopen en gaan halen? Daan heeft als motto: kutidee, doen we. Deze aankoop is daar een treffend voorbeeld van”, vertelt maat Jaap Dorst.