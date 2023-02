De allermooiste spar groeit in Burgh-Haamstede, maar hij zal nooit oud worden

Hun stam is kaarsrecht en ze groeien allemaal even snel. Althans, dat is de bedoeling. Bij Vitro Plus in Burgh-Haamstede zijn ze dagelijks bezig met het verbeteren van de techniek om de perfecte naaldboom te kweken. En dan niet een, nee, straks moeten ze met miljoenen tegelijk uit de grond schieten. Niet in Nederland, want in dit land zullen ze nooit buiten komen. Ze gaan als ze zo'n tien tot twintig centimeter hoog zijn de kliko in.