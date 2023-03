De bontbekplevier heeft niks aan een fietsband of doorzichtige onderbroek; Zeldzame vogel vindt bij Zierikzee weer een gespreid bedje om te broeden

monninkenwerk Middelburg­se moskee in actie voor slachtof­fers aardbevin­gen

,,Iedereen kent hier mensen die familie, vrienden of kennissen kwijt zijn geraakt”, vertelt Burak Yazici, voorzitter van het bestuur van de Yildirim Beyazit Moskee. ,,Hier in de regio wonen zo’n vierhonderd Turkse gezinnen en daarvan hebben er honderd roots in de door aardbevingen getroffen provincies. Onze moskee in Middelburg heeft daarom een mini-braderie gehouden op 17, 18 en 19 maart 2023.”