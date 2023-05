De cijfers lachen: Schouwen-Duiveland houdt 4,7 miljoen euro over

Een deel van die meevaller komt door werk dat is doorgeschoven. Maar ruim twee miljoen is geld van de Rijksoverheid, bedoeld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ondanks dat 369 mensen uit dat land hier een veilig heenkomen hebben gevonden, is de Rijkssteun niet 100 procent nodig geweest. Niet dat Schouwen-Duiveland daar zuinig mee is omgesprongen, verzekert de wethouder. ,,De bijdrage was gewoon heel ruimhartig, net als met de coronasteun het geval was.”