De Dikke Toren beklimmen wordt steeds meer een beleving (en het traplopen went)

Plan Trekdijk in de prullenbak: Raad van State maakt korte metten met Middelburg­se aanpak

De Raad van State stuitte in het Middelburgse bestemmingsplan voor logistiek bedrijventerrein Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland op zoveel fouten en gebreken dat het dat plan in zijn geheel in de prullenmand heeft gedeponeerd.