De Europa League in het kerkje van Noordgouwe: dat is het Atlantic Trio

Ze spelen al twintig jaar en zijn daarom op tournee. Die trapt het Atlantic Trio zondag af in de Driekoningenkerk in Noordgouwe: een klein kerkje in een dito dorpje. Maar dat zegt helemaal niets over hoe groot dit muzikale ensemble is, laat voorzitter Martijn Hop van de Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland weten. ,,Voor dit trio is de kerk van Noordgouwe een geweldige zaal met een fantastische akoestiek. Het is kamermuziek, de naam zegt het al, dus een grote zaal waar 2000 man in kunnen is echt veel te groot. Zo’n zaal waar 200 man in past is het beste.”