De Rijdende Rechter kan thuisblijven: op Schouwen-Duiveland lost buurtbemiddeling de meeste burenruzies op

Het zijn zeker geen Rijdende Rechters: de vrijwilligers die worden ingezet als buurtbemiddelaar. Ze oordelen niet wie goed of fout zit. ,,Je stelt je vragen zo dat buren zelf met een oplossing komen voor hun conflict”, zegt Anja Rijlaarsdam. De scheidend projectcoördinator van buurtbemiddeling Schouwen-Duiveland - ze draagt het stokje over aan Judith Dingemanse - blikt donderdagmiddag samen met vrijwilligers en samenwerkende organisaties, zoals woningcorporatie Zeeuwland en de politie, terug op bijna tien jaar buurtbemiddeling op Schouwen-Duiveland. De conclusie is dat het in deze regio verrassend goed werkt: in 74 procent van de gevallen wordt een burenruzie met succes opgelost. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 70 procent.