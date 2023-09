De varengekte is terug: John en Guda hebben een botanische varentuin

In de achttiende eeuw begonnen Engelsen vanuit hun koloniën varens te importeren. Die gekke plant met sporen in plaats van zaden kenden ze niet in het Britse klimaat, dus het was een ware curiositeit. Ze werden tentoongesteld in minikassen of glazen stolpen, waarin het klimaat van herkomst werd nagebootst. ,,Het was de Victoriaanse tijd en toen heerste er een varengekte in Engeland, naast de tulpenmanie in Nederland”, vertelt John Bijl. Die tijd, waarin botanische tuinen ontstonden, bootsen hij en zijn vrouw Guda den Oudsten nu een beetje na in hun 4000 vierkante meter grote tuin in Burgh-Haamstede. Daar staan 75 varensoorten van over de hele wereld, maar dat moeten er veel meer worden. ,,De bedoeling is dat we wel driehonderd soorten krijgen. We willen alles uitproberen”, zegt John.