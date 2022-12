De zonnewende krijgt aan boord van de Medusa F een vleugje magie

Het is een moment waar velen naar uitkijken. ,,Zelf ben ik maar wat blij dat ik nu van iedere zonnestraal kan genieten die er overdag is", zegt Martine Wakkee. ,,Maar als je werkt, lukt dat niet. Hoeveel mensen gaan 's ochtends niet de deur uit in het donker en komen ook pas in het donker weer thuis? Wanneer je dan beseft dat het na de 21ste iedere dag weer een beetje langer licht wordt, is dat toch heerlijk!”