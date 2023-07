Dief babyvoeding (40) aangehouden op Brouwersdam

zeeuwse parel Levens­strijd is vrediger dan de naam doet vermoeden

Je zult maar in de ‘grote stad’ wonen en telkens bij het omslaan van weer een straathoek opnieuw tussen verkeer en chaos staan. Als geboren en deels getogen Hagenees weet ik hoe dat voelt, maar geen vezel in mij zou het serene Levensstrijd nog willen inruilen voor die onrust. Een schijnbare tegenstrijdigheid, die even buiten Zierikzee werkelijkheid wordt.