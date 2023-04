Dierenarts titert honden in Ouwerkerks dorpshuis: ‘Honden moet je niet te veel vaccineren’

Honden ruiken of een locatie waar ze heen gaan veilig en leuk is. Naderen ze een dierenarts met allemaal zenuwachtige beesten, dan gaan ze in verzet. ,,Suzy draait om als ze de voordeur van onze dierenarts in Noordgouwe nadert”, vertelt haar baasje Jules van Brakel. Suzy is een Roemeense hond. Ze is samen met de Macedonische hond Punky en baasjes Jules en Lucia van Brakel zaterdagochtend van Burgh-Haamstede naar Ouwerkerk gereden. Vooraf moest een afspraak met dierenarts Marianna Judd gemaakt worden. Zij gaat de honden titeren.