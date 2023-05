Dit is hoe de eerste teams uit Schouwen-Duiveland dit weekeinde speelden

Val je ‘s avonds een tand uit je mond? Dan moet je vanaf half juni naar de spoedtand­arts in Oost-Sou­burg

Val je ‘s avonds of in het weekend een tand uit je mond? Dan moet je vanaf half juni naar de spoedtandarts in Oost-Souburg, óók als je op de Bevelanden of Schouwen-Duiveland woont.