Dna-onderzoek naar Watersnoodramp stopt niet: ‘Die matches zijn mijn drijfveer’

Het woord ‘opgeven’ komt niet voor in het woordenboek van Hans Geldof. Hij wil zeker weten dat hij alles heeft geprobeerd om de onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp een naam te geven. Sinds 2013 is dat in enkele gevallen gelukt. Maar als meer nabestaanden bereid zijn alsnog dna af te staan, zijn er volgens hem zeker kansen op nieuwe matches.

In 2015 was de eerste match: een onbekende vrouw op de begraafplaats in Yerseke kon worden geïdentificeerd doordat haar zoon dna had afgegeven. De Zeeuwse forensisch onderzoeker reisde naar de Veluwe om de man te vertellen dat diens moeder was gevonden. ,,De euforie van die man was zo gigantisch. En bij mij ook. Die matches zijn mijn drijfveer, want dan geef je mensen iets waar ze altijd op hebben gehoopt.”