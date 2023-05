Droomwens zieke Ko uit Burgh-Haamstede vervuld: hij viert titel met Feyenoord-spelers

De bouw van Majestat kan éindelijk beginnen (en de rugstreep­pad liet zich geen één keer zien)

Eindelijk! Het is zover. In de wijk Noorderpolder in Zierikzee begint de bouw van het 25 appartementen tellende Noorderlofts Majestat. De bouw van dat appartementencomplex werd in oktober stilgelegd omdat er mogelijk rugstreeppadden op de bouwlocatie zouden rondhuppelen.