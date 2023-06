Dubbele reistijd en meer kosten voor Schouwen-Duivelandse busreiziger naar Rotterdam: het CDA probeert het tij nog te keren

Om iets voor zevenen ‘s morgens in Zierikzee op de bus stappen naar de trein in Goes om bijna twee uur later op Rotterdam Zuidplein aan te komen. In het gunstige geval dan, want er zijn ook nog werkzaamheden aan het spoor die voor vertraging zorgen. Raadslid André Flikweert van het CDA Schouwen-Duiveland heeft uitgeplozen hoe je tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug, van 9 juni tot en met 4 augustus, met het openbaar vervoer in Rotterdam kunt geraken. Hij is ervan geschrokken.