Een regioschool is van de baan, maar er moet wat gebeuren met de scholen op Schouwen-Duiveland

Even terug naar het begin. Er zou in de westhoek van Schouwen-Duiveland een regioschool komen. Daarin zouden meerdere scholen onderdak vinden, maar ook andere kindgerichte voorzieningen, zoals kinderopvang, een sportlocatie en een bibliotheek. Dat plan dateert uit 2017 en is volgens wethouder Daniël Joppe een wens van schoolbesturen. Die willen de onderwijsvoorzieningen clusteren. Ook in het oosten van Schouwen-Duiveland zou zo'n regioschool komen, voor Oosterland, Dreischor en Nieuwerkerk samen en in Zierikzee zouden er worden onderzocht of scholen samen kunnen. Die regioschool voor de oostelijke helft komt er niet, is begin dit jaar beslist. In de westhoek, ofwel ‘cluster noord-west’ is na lang soebatten de knoop doorgehakt: geen regioschool, maar een onderzoek naar een twee-locatiemodel: een school in Burgh-Haamstede zelf en eentje in een noorden. Die is vooral van belang voor de Helcherseeschool in Scharendijke, die in een van de oudste schoolgebouwen van de gemeente is gehuisvest.