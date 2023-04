Een van de neergeschoten Amerikanen hing levend in de boom op het erf van Flip in Brouwershaven, nu herdenkt hij hen

Verkoop transferi­um­ge­bouw aan frietboer gaat niet door; 5 andere belangstel­len­den trekken aan de bel

Het raadslid Ramon de Ceuninck van Capelle (VVD) had de wethouder er al voor gewaarschuwd: ‘Dit plan rammelt aan alle kanten’. En hij kreeg gelijk. De verkoop van het transferiumgebouw in Renesse aan frituur De Buren is voorlopig van de baan.