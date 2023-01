Ellie en Rini deden het met plezier, toch stoppen ze nu na 38 jaar met Bolle Dier en Tuin

Zeeuwse winnaars Kern met Pit blij met geld en waardering: ‘Dit geeft gelijk positieve energie’

Er komt geen kunstenaar de Bewaerschole in Burgh-Haamstede binnen zonder dat hij of zij in gesprek gaat met dorpsbewoners. Met ze op onderzoek uit gaat. En soms zelfs lekker met ze aan tafel belandt. Dat trok ook de aandacht van de jury van Kern met Pit. Het project The Future Has Many Histories van de Bewaerschole is uitgeroepen tot beste bewonersinitiatief van Zeeland.

25 januari