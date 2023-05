‘Even’ 17 kilometer verderop een broodje halen met de bus in Burgh-Haamstede: hoe werkt dat?

Eerbetoon aan ‘vergeten’ Goese verzets­held tijdens dodenher­den­king: ‘Zijn vader kon er niet over praten’

Bijna was hij vergeten: verzetsheld Nicolaas Corstanje uit Goes. Maar de heemkundekring stak daar een stokje voor. Burgemeester Margo Mulder van Goes vertelde donderdag, tijdens de dodenherdenking, het verhaal van de door de Duitsers gefusilleerde Goesenaar, die bijna 80 jaar na zijn dood eindelijk een straat naar zich vernoemd krijgt.