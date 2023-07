Femke schoot te hulp na de Ramp en overleefde een bomexplosie

Ze vertelde graag, Femke van der Graaf-Ruiter. Zo graag, dat ze er geen enkel probleem in zag om haar lotgevallen te delen met wildvreemden in de trein. Verhalen had ze in overvloed. Over de oorlog en haar verkering met de ondergedoken Cor, over haar leven als schippersvrouw, over haar inzet na de Watersnoodramp. De medepassagiers luisterden met stijgende verbazing toe: hoeveel kon je meemaken in een mensenleven? Haar dochter Myrthe zat erbij, zag de verwonderde blikken en fluisterde haar in het oor: ,,Niet ook nog over die bom vertellen, moeder, dat geloven ze nooit!’’