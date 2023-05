Film ‘Onder het maaiveld’ maakt de tongen los

Maandag 22 mei is ‘De dag van de biodiversiteit’. ,,Die dag hebben we in Nederland geadopteerd om meer aandacht voor de bodemdiversiteit te krijgen. Vanuit de film leggen we de verbinding met de regionale ontwikkelingen door sprekers uit te nodigen voor en na de film’’, zegt Ignas van Schaick. Hij is samen met Koos van der Wilt de scenarioschrijver van Onder het Maaiveld. ,,Landelijk zijn we op een vijftigtal locaties actief met steeds een vertoning en gesprek. Filmtheater fiZi in Zierikzee is in Zeeland de enige locatie waar dit gebeurt.’’