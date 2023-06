Game, set en match voor omwonenden Oude Haven Zierikzee; gemeente ziet fout met restauratieplan kademuren tijdig in

Jiehaaaaaa! Het is definitief: het nieuwe Brogum opent eind 2026 de deuren

Jiehaaaa! Het is eindelijk definitief. Poppodium Brogum krijgt een nieuw gebouw op de huidige locatie aan de Julianastraat in Zierikzee. Dat is een feestje voor iedereen die het cultuurpodium een warm hart toe draagt. ,,We zijn ontzettend blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van Brogum”, zegt voorzitter Swen Blikman.