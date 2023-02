Gebroeders Anker gaan terug naar hun Zeeuwse wortels

In de eerste van een nieuwe reeks afleveringen duikt het televisieprogramma Verborgen Verleden zaterdagavond met de tweelingbroers in hun familiegeschiedenis. Het is een reis die begint in Leeuwarden en eindigt in Zierikzee. De Ankers kenden hun wortels deels, maar horen ook veel nieuws. ,,Het is nu veel meer een verhaal, een prachtig groot beeld”, zeggen ze, als ze aan het slot van de aflevering de balans opmaken, achter een jonge klare in café De Biet in Zierikzee.