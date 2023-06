Hans houdt slechts lichte verwondingen over aan de botsing met zijn brommobiel; ‘ik zag hem niet aankomen, pas toen hij mijn raakte’

dag huis! Els neemt afscheid van dit rijksmonu­ment: ‘Ik ben met 300 verhuisdo­zen gekomen en ga er met 300 weer weg’

Els Steuer (1940) was in 2006 niet direct verliefd op het rijksmonument aan de Kinderdijk 58 in Middelburg. Ze bekeek nog tweeënveertig andere huizen voordat ze de koopovereenkomst tekende. Met pijn in haar hart verlaat ze nu, zeventien jaar later, Zeeland om weer terug te keren naar haar roots.