Het datingfeest onder de padden is van start: de geluksvogels krijgen een veilige oversteek naar hun match

De amfibieën zijn er dit jaar vroeg bij en lijken extra romantisch. Op 14 februari al, Valentijnsdag, zag Karel Houtman (78) de beestjes massaal de Donkereweg in Schuddebeurs oversteken, op naar de vijver. Of eigenlijk zag hij dat ze dat geprobeerd hadden, want de meeste lagen dood op de weg. De avond ervoor platgereden. Tijd om in actie te komen dus. Houtman, die coördinator is van de Paddenwerkgroep Schuddebeurs en zelf aan de Donkereweg woont, belt elk jaar naar de gemeente als de paddentrek weer is begonnen. Dan kunnen gemeentewerkers weer een gaas spannen aan beide kanten van de weg en emmers, dertig stuks, ingraven. Dat hebben ze deze week gedaan. Het gaas moet de kruipende padden tegenhouden en de emmers vangen ze op. Houtman gaat drie weken lang met in totaal zeven vrijwilligers, ieder een dag in de week, de emmertjes langs om ze te legen. ,,Het is een klusje van niks. Iedereen die kan bukken en even door zijn knieën kan gaan, kan het. We zijn nu vooral met oude knarren. Ik zoek verjonging.”