Honderden muzikanten oefenen voor herdenkingsconcert van de Ramp

MuziZee weet zich verzekerd van een hecht collectief aan mensen die het fijn vinden met regelmaat mee te doen aan bijzondere concerten, maar die zich voor elk project individueel aanmelden. Aan het herdenkingsconcert op 1 februari in de Nieuwe Kerk in Zierikzee doen 70 muzikanten mee. ,,De onderlinge verbinding die zo ontstaat, is van groot belang’’, zegt voorzitter Jolanda den Boer van MuziZee.

Dirigent Jaap Everwijn is enthousiast over de variëteit in bezetting. ,,Die is kleurrijker dan vijf jaar geleden bij het concert voor de 65-jarige herdenking. We hebben nu de beschikking over onder meer twee fagotten. Dat is vrij zeldzaam. We zitten ruim in de fluiten, voldoende altsaxen, euphoniums wat minder, maar genoeg trombones en schuiftrompetten.’’