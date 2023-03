Horecazaken in centrum Zierikzee in de etalage, maar eigenaar Mi Olivo zegt helemaal niet te willen stoppen

Schouwse Brouw: bier van Bar de Stulp met lokale invloeden

Het bier van Bar de Stulp, een ‘Brewpub’ uit Renesse, is nu al populair en dat terwijl deze bieren nog maar net verkrijgbaar zijn. Ze hebben namen als Diepzee, Zeeuws Zwart, Zeemist of Brutus, maar daarover later meer. De mannen achter Stulp-bier hebben grote plannen met dit bier dat de komende tijd op de markt komt onder de naam Schouwse Brouw.