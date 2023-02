‘Ik luister naar een spannende thriller’

Het gaat lekker snel nu. Ik heb de wind in mijn rug. Ik loop elke dag. Een ronde van bijna zeven kilometer. Daar doe ik ongeveer anderhalf uur over. Ik ben daar in coronatijd mee begonnen, in maart 2020. En ik vind het heerlijk. Lopen is goed voor je gezondheid en nordic walking is goed voor je hele lichaam. Ik merk dat ook echt.