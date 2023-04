In de hal van De Hoop bouwen ze kant-en-klare huizen; Wonen binnen een week wordt mogelijk

XerxesDZB grijpt ticket voor KNVB-be­ker, Nieuwen­hoorn vanaf de stip geklopt door stuntploeg

Voor de vier halvefinalisten van de districtsbeker is volgend seizoen een plaats weggelegd in de voorronde van de KNVB-beker. Nieuwenhoorn verslikte zich dinsdagavond echter in stuntploeg Nieuwkoop, dat in de derde klasse drie niveaus lager speelt. XerxesDZB hield tegen vierdedivisionist HBS braaf stand en mag op die manier wel dromen van een sprookje à la Spakenburg.