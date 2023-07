In Renesse staan ook de politievrijwilligers hun mannetje: ‘We moesten flink met de knuppel zwaaien’

dag huis! Oud-makelaar Bram zocht een plekje ‘ver van de weg’ en vond dit oude gemaal: ‘Een gouden stek’

Bram Lamens (56) kocht in 2007 het oude gemaal van Schouwen-Duiveland. Wonen midden in Nationaal Park Oosterschelde is een ware belevenis. Alleen al het smalle schelpenpad naar de voorkant toe van het ‘huis’ gebouwd in 1876. Oorspronkelijke materialen zijn nog volop te zien. De huidige bewoner spreekt bevlogen over zijn stekkie in Plan Tureluur. ,,De wereld staat voor mij open.”