In Zeeland zien we veel bloemenstroken: ‘Dat zorgt voor minder ziekte en meer welzijn’

Middelbur­ger (20) vernielt eigen auto, verdachte aangehou­den voor meerdere feiten

Een 20-jarige Middelburger is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor meerdere strafbare feiten. Hij wordt onder andere verdacht voor het vernielen van zijn eigen auto en het rijden onder invloed van drugs. Ook heeft hij geen geldig rijbewijs en is er een fles met lachgas en ballonnen aangetroffen.