Isolatiesubsidie beter bereikbaar voor starters en middeninkomens

Duiven­sport op sterven na dood door vergrij­zing en havik

De gemiddelde leeftijd van postduivenvereniging ‘Gevleugelde Vrienden’ in Zierikzee is zeventig jaar. Jonge aanwas is er niet. De duiven zelf worden bij het uitvliegen bedreigd en gepakt door roofvogels. De duivensport is letterlijk en figuurlijk aan het uitsterven.