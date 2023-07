Ivo Munter als coach met Oranje naar het EK volleybal

Het enige café in Zonnemaire drie dagen lang in het teken van jazzmuziek: ‘Bindt de gemeen­schap’

Het driedaagse en kleinschalige JaZZonnemaire is succesvol in al zijn eenvoud. Niet in de laatste plaats omdat organisator en eigenaar van d’ Ouwe Smisse Evert van Dilst een duidelijk en consequent muziekbeleid voert. ,,Doe je dat niet, dan verzandt je in niets.”