Kapot zwembadje in de oranje bak? Ja of nee?

De meeste mensen die twee minuten vrijmaken voor het PMD-campagneteam dat woensdagmiddag op het Haringvlietplein in Zierikzee staat weten op de meeste vragen het juiste antwoord, maar voor iedereen valt er wat te leren op het gebied van afval scheiden. Vooral bij het PMD - plastic, metaal en drankkarton - blijken er vaak twijfels te zijn wat nu wel en wat niet ‘in de oranje bak’ mag. Daarom werken tien Zeeuwse gemeenten samen in de campagne ‘Mag het bij PMD, ja of nee?’ Die is bedoeld om het afval nog beter te scheiden, zodat er meer kan worden gerecycled. Beter voor het milieu en de portemonnee, volgens de gemeenten.