Kelvin Neijenhuis tekent eerste profcontract bij Feyenoord

Paasduik Renesse zorgt voor prachtige aftrap van het nieuwe seizoen

Alsof er boven iemand aan de knoppen zat. Precies op het moment dat in Renesse de paasduik los ging, brak de zon volle porrie door. Zeker driehonderd mensen plonsden de zee in. Aangemoedigd door zo'n 2500 toeschouwers. Het seizoen in Zeeland is begonnen. ,,Het was gewéldig", zegt Bas Troost.