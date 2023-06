‘Kinderen neem je niet, die krijg je van God’

Jorieke: ,,De uitgerekende datum is 10 augustus. Ik ben 31 weken zwanger. Vorig jaar april ben ik getrouwd met Pieter de zoon van Ineke. Ik kom oorspronkelijk uit Hardinxveld-Giessendam. We zijn in het oude huis van mijn schoonouders Han en Ineke in Scharendijke gaan wonen. We wonen dicht bij elkaar, op zo’n twee kilometer afstand.