Klein wit bloemetje heeft grote betekenis voor veteraan

Elke nacht dromen - of zijn het nachtmerries - over die ene missie. Zelfmoord van een kameraad na zoveel jaar: een ‘gewone’ burger staat daar niet zo snel bij stil als die een veteraan ziet, maar voor velen is het wel de realiteit. Een witte anjerperkje helpt volgens Libanonveteraan Arno van de Sande uit Brouwershaven. Hij is initiatiefnemer voor de komst van het kleine ronde witte anjerperkje dat donderdagmiddag is geopend in de tuin van het gemeentehuis in Zierikzee. ,,Het staat voor erkenning en waardering van veteranen", zegt Van de Sande.