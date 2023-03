Knollen zonder staart sterven uit, ook bij de meest authentieke straô in Ellemeet: ‘Gelukkig maar’

Straô Ellemeet, de vierde van de zes traditionele paardenritten die elk jaar op Schouwen-Duiveland worden gereden, is volgens kenners de meest authentieke. ,,Er doen altijd bijna alleen Belgische trekpaarden mee", zegt Jan van de Velde (58) uit Noordwelle, die al jaren samen met zijn dochter Mirella voorrijder is van de rit in Ellemeet. Ook deze zaterdag zijn er maar enkele warmbloedpaarden te zien in de stoet. Dat betekent dat er tevens knollen zijn met korte, gecoupeerde staarten, maar ook die zijn in de minderheid.