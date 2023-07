Laat het plantsoen aan inwoners over, als ze dat willen: GroenLinks wil daarvoor een duidelijk plan op Schouwen-Duiveland

In Sirjansland staan de openbaar groenstroken langs de Dillingsweg, de ijsbaan bij de Sportweg en de begraafplaats langs de Bredeweg er straks fleurig bij. Dat is te danken aan de inzet van een tiental inwoners (zie kader onderaan). Die trekken er zelf met maaier, schoffel, frees en zaadjes op uit om het dorp aantrekkelijk te maken en houden. Ze krijgen zelfs budget van de gemeente om het werk te kunnen uitvoeren. Het is een uitzondering op Schouwen-Duiveland.