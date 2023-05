Lootjes, poffertjes, spelletjes en vooral heel veel drukte op Renessedag: 11.000 euro opbrengst voor zieke kinderen

Doodgebe­ten hoogzwan­ger reetje in tuin gevonden: ‘Hou honden aan de lijn’

In een tuin naast het Gadrabos in Burgh-Haamstede is een opengereten hoogzwanger reetje aangetroffen. Het dier en haar kalfjes waren niet meer te redden. Of de ree te grazen is genomen door één of meerdere honden is niet zeker. Staatsbosbeheer roept mensen op hun honden aan te lijnen. ,,Dit is een hele nare dood.”