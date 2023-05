Lootjes, poffertjes, spelletjes en vooral heel veel drukte op Renessedag

Zeeuwse Sterre Meijer (18) laat de hele wereld zien dat sport leuk en sexy is

Sinds dit jaar is Sterre Meijer (18) uit Renesse officieel ondernemer. De Nederlands surfkampioene van 2019 maakt voor social media skate-filmpjes, gecombineerd met mode. Ze heeft honderdduizenden volgers en is enorm populair. ,,Ik wil girl fashion integreren in de skate scene en laten zien dat je ook in het sporten kunt zijn wie je bent.”