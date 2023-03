Lunchroom Raf’s in centrum Zierikzee stopt ermee

MET VIDEO | MET POLL Statiegeld op blik, de kleine supermarkt zoals Spar city Middelburg tobt ermee: ‘Een inzamelma­chi­ne is voor ons te duur’

Statiegeld op blikjes is vanaf zaterdag verplicht. Maar voor kleine binnenstadwinkels zoals Spar city Middelburg is de inzameling een kopzorg. Eigenaar Glenn Alders: ,,Een inzamelmachine is voor ons te duur. Alles met de hand is een rompslomp. Ik ben er nog niet uit.”